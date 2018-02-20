Tek eliyle ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

Manisa'nın Kula ilçesi yaşayan, sağ kolu felçli olan sara hastası 63 yaşındaki Meliha Çelik, Mehmetçiğe destek olmak için tek eliyle çorap ördü.

Çelik, "her ilmeğine bir dua okuyarak ördüğünü" söylediği 4 çift çorabı, Mehmetçik'e ulaştırılması için, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a teslim etti.

"Bütün Mehmetçikler benim evladımdır, çorapları onlar için örüyorum" diyen Çelik, şöyle konuştu:

"Televizyonda görünce askerlerimize destek olmak istedim. Askerimizi çok seviyorum, onlar da benim evladım, kardeşim. Sara hastasıyım, kolum felçli. Böyle geçiniyorum. Maddi imkanlarım olmadığı için onlara ancak çorap örerek destek olabiliyorum."

Meliha Çelik'in annesi Cennet Çelik ise kızının tek eliyle evin işlerini yaptığını, örgü yaparak evin geçimine katkı sağladığını söyledi. Mehmetçik için her gün dua ettiklerini dile getiren Çelik, "Gücüm yetse yardım edeceğim. Allah devletimize, askerimize güç kuvvet versin." diye konuştu.

"Destansı bir dayanışma"

Çorapları teslim alan Belediye Başkanı Tosun, Çelik'e teşekkür etti.

Çorapları Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e göndereceğini kaydeden Tosun, "Türk tarihinin her savaşında destanlaşan davranışlar sergileyen annelerimiz, bugün devletimizin yürüttüğü ve hayati öneme sahip Zeytin Dalı Harekatı'na ellerinden geldiği kadar destek olmaktadır." dedi.

Kaynak: AA