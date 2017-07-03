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TEI Programlar Direktörü tutuklandı

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Programlar Direktörü tutuklandı.

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TEI Programlar Direktörü tutuklandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Programlar Direktörü tutuklandı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen TEI Programlar Direktörü Muhammet Levent Ş. gözaltına alındı.

Daha önce Milli Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Sanayii Müsteşarlığında Alt Sistemler Daire Başkanlığı da yapan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

Etiketler: eskişehir, fetö, tusaş
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