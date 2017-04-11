'Tehlikeli süreçleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dik duruşu ile aştık'

Kırşehir’de AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen ‘Kadınlar Soruyor’ programına katılarak Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, FETÖ’nün 17/25 Aralıkta Emniyet ve Yargı üzerinden kumpas kurduğunu ve doğrudan millet iradesinin hedef alındığını söyledi.

7 Haziran seçimleri ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sistem değişikliğinin elzem olduğunu kaydeden İnceöz; darbe, ihtilal ve muhtıralarla milletin fakirleştirildiğini belirtti. Bulunduğumuz coğrafyanın adeta ateş çemberi olduğunu hatırlatan İnceöz, “Yakın zamanda yaşadığımız olayları ve kritik süreçleri Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri ülkenin başında olduğu için, dimdik durduğu için atlattık" dedi.

“Yönetim sistemi değişikliği ile daha güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz”

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından yönetim sistemi değişikliğinin elzem olduğunu kaydeden İnceöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Mevcut sistem, güçlü liderlere göre hazırlanmış. Uzlaşmamayı, yönetilemezliği öngörüyor. Seçim yapıyoruz, önümüze bir sandık konuluyor. Oy atıyoruz, hükümet çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz, başbakan kim olacak, bilmiyoruz. Hükümet tek başına mı olacak, onu da bilmiyoruz mevcut sistemde. Bunu 7 Haziran seçimleri akşamında gördük. Artık sistemin işleyişinin sadece güçlü liderlere bağlı olmaması lazım. Bütün defoları, arızaları bertaraf edecek, kişilere bağlı çalışmayacak bir sistem gerekli. Anayasa değişikliği teklifimizle kim gelirse gelsin sadece millet iradesini egemen kılacak bir sistemi öngörüyoruz. Güçlü Türkiye’yi inşa edecek bir yönetim sistemi.”

“Hedef kalıcı istikrar”

Türkiye'nin darbeler ve muhtıralarla dolu siyasi geçmişi olduğunu, siyasi krizlerin ekonomik krizleri de beraberinde getirdiğine işaret eden İnceöz, "Tek başına iktidar olan Menderes, Özal ve AK Parti dönemlerinde iyi gelişmeler yaşanabiliyor. Ancak mevcut sistem ne yazık ki istikrarı garanti etmiyor. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminde en büyük hedef çift başlılığın ortadan kaldırılması ve istikrarın kalıcı hale getirilmesidir" ifadelerini kullandı.