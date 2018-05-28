Tehlikeli Kırkdilim yolu tünellerle geçilecek

Çorum'da bulunan ve adını yol üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında.

Sarp kayalıklarla uçurumlar arasındaki karayolu, yaklaşık 400 milyon liralık yatırımla yapılacak dev tünellerle sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

Yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 409 metre, bin 197 metre ve bin 578 metre olmak üzere üç tünel yapılacak.

50 günde tamamlanması bekleniyor

Yapım ihalesini kazanan firma tarafından çalışmalara kısa süre önce başlanan yoldaki tünel inşaatlarının 1050 günde tamamlanması bekleniyor.

Kırkdilim yolu, tünel çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşımı daha rahat ve konforlu hale gelecek.

"Yolun bitmesini heyecanla bekliyoruz"

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kırkdilim'deki çalışmaların bitmesini heyecanla beklediklerini, tünellerin yapılmasıyla sürücülerin ve trafiğin rahatlayacağını söyledi.

Şahin, mevcut Kırkdilim yolunun 1950'li yıllardan itibaren kullanılmaya başlandığını anlattı.

"Buradaki yoldan önce kullanılan eski yol halen aktif. 1950'li yıllara kadar kullanılan o yolda 40 keskin viraj olduğu için buraya Kırkdilim adını vermişler. Bir viraj bitmeden başka bir viraj geliyor. Bu yol 1950'li yıllara kadar kullanılıyor. 2008-2011 yılları arasında Kırkdilim'deki yol genişletme çalışmaları başladığı zaman da eski yol kullanılmıştı."

Şahin, yolun öneminin büyük olduğundan da bahsetti.

"Gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli bu hayati önem taşıyan güzergah, 2008-2011 yıllarında yapılan genişletme çalışmalarının ardından 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı. Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmıştı. Şimdi de kalıcı çözüm olarak tünel çalışması başladı. Tahminen 3 yıl sürecek. Tüneller tamamlanınca yol kısalacak ve Kırkdilim, sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak."

Aynı zamanda Şahin, eski yolun da asfaltlanarak nostaljik bir güzergah olarak kullanılabileceğini söyledi.

İlk çalışmalar 2008'de başlatıldı

Coğrafi yapısından dolayı çok müdahale edilemeyen ve ulaşımın uzun yıllarca düşük standartlı bir yolla sağlandığı Kırkdilim'deki ilk çalışmalar, 2008 yılında başlatılmıştı.

Proje çalışmalarının 3 yıl sürdüğü, 205 metre yüksekliğindeki yamaçlara iş makinelerinin 3 ayda çıkabildiği yol, zorlu çalışmanın ardından genişletilerek trafiğe açılmıştı.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, seçim sürecinde koltuğunu bıraktığı Bakanlık Müsteşarı Mehmet Habib Soluk'tan görevini, Kırkdilim yolunun trafiğe açılması için düzenlenen törende devralmıştı.

Kaynak: AA

Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlamasının yanı sıra Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ilk kazma vuruldu.