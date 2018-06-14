Tedavisi devam eden Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi görüyor.
Geçtiğimiz günlerde Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.
Gazeteci Şaban Sevinç, uzun süredir tedavi gören Deniz Baykal'ın fotoğrafını paylaştı.
16 Ekim'de rahatsızlandı
Baykal, 16 Ekim 2017 tarihinde Ankara'daki evinde rahatsızlandıktan sonra uzun süre İbn-i Sina Hastanesi'ne tedavi gördü.
Beyin damarında tıkanıklık nedeniyle tedavi gören Baykal, ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitti.
2,5 ay Almanya'da kaldı
Almanya'da 2,5 ay kaldıktan sonra 20 Mart'ta yurda dönen Baykal, GATA'da tedaviye alındı.
Deniz Baykal, 3 hafta önce Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
10 gün öncede Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine geçti.
Kaynak: TRT Haber