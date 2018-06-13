Tebriz-Van seferi 18 Haziran'da başlıyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Tren Garı'nda Türk Telekom Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması "Tam o an" başlıklı serginin açılışını yaptı.

Tebriz-Van seferi 18 Haziran'da başlayacak

Bakan Arslan, Türkiye-İran arasında yolcu taşımacılığının bayramdan sonra başlayacağını hatırlattı.

"İllerimiz için önemli olan Malatya-Elazığ Ekspresi inşallah bugün itibarıyla hizmete girmiş olacak. İran ile Türkiye arasında yük taşımacılığı vardı ancak yolcu taşımacılığı yoktu. Yaklaşık 3 yıldır ara verdiğimiz Tebriz-Van arasındaki tren ile yolcu taşımacılığına Ramazan Bayramı'ndan sonraki ilk gün olan 18 Haziran'da başlıyoruz. İlk trenimiz Tebriz'den 18 Haziran'da yola çıkıp Van'a gelecek ve ertesi gün Van'dan Tebriz'e gidecek. Bu, ülkemiz, bölgemiz için önemli."

"Haftada 2 gün Van'dan Tebriz'e"

Bu trenle artık İran'dan gelen misafirlerin Van üzerinden Türkiye'nin her yerine gidebileceğini anlatan Arslan, "Bu trenimizi haftada 2 gün Van'dan Tebriz'e ve yine 2 günde Tebriz'den Van'a işletmiş olacağız. Dün bir bilgi vardı 'Bayramın birinci günü başlıyor' diye onu da düzetmiş olalım. Tabii işin sahibinin ağzından çıkmayınca yanlış bir bilgiyle kamuoyu bilgilendirilmiş oldu, 18 Haziran'da Tebriz'den Van'a 19 Haziran'da da Van'dan Tebriz'e başlamış olacak" dedi.

Açılışta konuşan Bakan Arslan, Doğu Ekspresi treninin güzergahında çekilen fotoğraflardan oluşan 42 eserin yer aldığı serginin, diğer illerde de gösterileceğini söyledi.

"İlk rayın döşenmesinden bu yana 162 yıl olmuş"

Bu coğrafyada ilk rayın 1856 yılında İzmir-Aydın arasında döşendiğini hatırlatan Arslan, "İlk rayın döşenmesinden bu yana 162 yıl olmuş. Tren yolu bir buçuk asırlık serüvenimizde ülkemize, geçmişimize değer katmıştır. Tren, kederlerimizi, sevinçlerimizi, ayrılıklarımızı, kavuşmalarımızı simgeleyen adeta bir tarih" dedi.

Trenlerin, İstiklal Harbi günlerinde askerleri, mühimmatı, gazileri, barış günlerinde ise ülkenin geleceğine ait ümitleri ve heyecanları taşıdığını vurgulayan Arslan, 162 yıldır trenlerin sadece insan taşımadığını, ülkenin kaderini ve değerlerini de taşıdığını anlattı.

"Doğu Ekspresi'nde milyonlarca insanın anısı ve hayalleri var"

Ulaştırma Bakanı, Doğu Ekspresi'nin Türk kültür hayatının en canlı dönemlerinin yaşandığı ve bugüne kadar milyonlarca insanın anısının, hayallerinin bulunduğu, umutlarının taşındığı tren olduğunu söyleyerek, "Kara trenle başladığımız yolculuğa şimdi şükrediyoruz ki konforlu, hızlı trenlerle devam eden bir döneme geldik. 1950'li yıllardan itibaren el değmemiş Kars'a kadar gelen hattımız bundan 2-3 sene önce tamamen yenilendi. Bu hatta çalışan trenlerimizi de daha modern, günümüz teknolojisiyle donanmış trenler haline getirdik" dedi.

Serginin düzenlenen bir yarışmanın ardından açıldığını ve Doğu Ekspresi'yle ilgili yarışmalara önümüzdeki yıllarda katılımın daha da artacağını belirten Ahmet Arslan, şöyle devam etti:

"Düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasına tam 440 sanatçının bin 529 fotoğrafı geldi. Hepsi birbirinden değerli ancak jüri mecburen sıralayıp birilerini öne alacaktı. Jürinin değerlendirmesi sonucu 3'ü dereceye giren, 3'ü mansiyon ödülü alan 42 eseri sergilenmesi için seçtiler."

"Hatlarımızın yüzde 95'ini yeniledik"

Bakan Arslan, demiryollarının devlet politikası haline geldiğini vurguladı.

"1950'lerden sonra 53 yıl kaderine terk edilmiş demiryollarının devlet politikası haline gelmesi önemliydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sektöre olan inançları sebebiyle kendilerine teşekkür ediyorum. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın, bakanlığı döneminde demiryollarını bu kadar benimsemesi, demiryolu seferberliği başlatması önemliydi, biz de bu seferberliği devam ettiriyoruz. Hatlarımızın yüzde 95'ini yeniledik, elektrikli ve sinyalli kısımlarını yüzde 100 arttırdık ve kalanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

"Bizi Orta Asya'daki akraba topluluklarıyla bağlayacak bir proje"

Ulaştırma alanındaki diğer yatırımlara da değinen Arslan, şu bilgileri paylaştı:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, ülkemiz ve bölgemiz için önemli. Yük trenlerimiz artık Mersin'den, Gaziantep'ten, İstanbul'dan kalkıyor ve Kazakistan'a, Çin'e kadar gidebiliyor. Bu bizim için önemliydi, hayaldi. Ancak bunun ikinci etabı bu sene yolcu taşımacılığına başlamak. Bu da önemli çünkü komşu ülkelerle, bizi Orta Asya'daki akraba topluluklarıyla bağlayacak bir proje. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Kars-Iğdır-Dilucu-Nahçıvan hattımızı da inşallah Azerbaycan ve İran ile gerçekleştireceğiz, o proje de bizim için önemli. İran'a, Pakistan'a, Afganistan'a kadar demiryolu yük taşımacılığını sağlanması bunun da merkezinin Kars olması önemli ve bu projeyi de inşallah yapacağız."

Bakan Arslan, konuşmaların ardından Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Veysi Kurt ve bazı il protokol üyeleriyle Türk Telekom Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması "Tam o an" sergisinin açılışını yaptı.

Kaynak: AA