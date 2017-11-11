  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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Tebligatların ulaşımı yeni uygulamayla kısaltılacak

Yargıda tebligatların hızlı ulaştırılması amacıyla yeni bir uygulama gerçekleştirilecek.

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Tebligatların ulaşımı yeni uygulamayla kısaltılacak

Adalet Bakanlığı'nca, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) PTT ile entegrasyonunun sağlanmasıyla tebligatlar, kısa sürede ulaştırılacak.

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve yargılama sürelerinin kısaltılması amacıyla UYAP'ın, PTT ile entegrasyonu sağlanacak.

Mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri ve diğer yargı birimlerince tebligatlar, UYAP üzerinden PTT'ye gönderilecek. PTT'nin belirli bölge müdürlüklerine elektronik ortamdan ulaştırılacak tebligatlar matbaalarda basılacak.

Daha sonra tebligatlar belirtilen adreslere sevk edilecek. Böylece tebligatların ulaşım süreleri kısaltılacak.

Tebligatların ulaştırılmasıyla ilgili çalışmalara 2018 yılında hız verilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Adalet Bakanlığı, PTT
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