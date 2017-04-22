TCG Bayraktar harp gemisi Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarım, inşa ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri konumunda olduğunu belirterek, “Bu açıdan Türkiye, 2023 hedeflerini yakalamıştır." dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen, ana görev fonksiyonu amfibi harekat ve ateş desteği olan amfibi gemi (LST-Landing Ship Tank) için başlatılan çalışmalar kapsamında, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen TCG Bayraktar, düzenlenen törenle Deniz kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Törende konuşan Bakan ışık, yeni bir heyecanı birlikte paylaştıklarını belirterek, Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa’nın torunları olarak bu milletin evlatlarına imkanlar sunulduğu zaman neleri başarabileceğinin yeni bir örneğini bugün bütün dünyaya gösterdiklerini söyledi.

Büyük bir gururu yaşadıklarını dile getiren Işık, savunma sanayi açısından son derece önemli bir teslim töreni için bir arada olduklarını kaydetti.

Bakan Işık, Türkiye’nin geride kalan 14 yılda hayatın her alanında çok büyük bir değişim ve gelişime imza attığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Özellikle savunma sanayimizin geldiği seviye Türkiye’deki bu büyük değişimi açıkça otaya koymakta. Savunma sanayimizde milli teknolojilerin kullanılması ordumuzun caydırıcı gücünü her geçen gün daha da artırıyor. Milli silahımızı kullanmanın terörle mücadelede nasıl bir fark oluşturduğunu hep birlikte görüyoruz. Geçen gün iftiharla izledik. Bayraktar İHA, terörist hedeflere lazerle işaret koyuyor, Atak helikopterimiz de terörist hedefleri imha ediyor. Artık Allah’a hamdolsun büyük bir aşama kaydettiğimizi bütün dünya kabul ediyor. “

"Bu açıdan Türkiye, 2023 hedeflerini yakalamıştır"

Fikri Işık, Türkiye’nin halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarım, inşa ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri konumunda olduğuna dikkati çekerek, "Bu açıdan Türkiye, 2023 hedeflerini yakalamıştır." ifadesini kullandı.

Milgem Projesi ise elde etikleri başarılar sonucunda, geçmişte neredeyse tamamıyla dışa bağımlı oldukları seviye ile bugün ulaştıkları seviye arasında gözardı edilemeyecek kadar büyük bir fark olduğunu dile getiren Işık, su üstü askeri gemi ihtiyaçlarını, yurt içi askeri ve özel sektör tersaneler ile karşılayabildiklerini söyledi. Bakan Işık, çok maksatlı amfibi hücum, sismik araştırma, denizaltı kurtarma, çıkarma, sahil güvenlik gemileri ve botlarla ilgili çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Özellikle askeri denizcilik sektörünün bugünkü durumuna bakıldığında geçmişte yurt dışından tedariki gerçekleştirilen birçok projenin bugün milli imkanlarla yapıldığını anlatan ışık, “Bugüne kadar askeri ve özel tersanelerde inşası yapılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiğimiz 40’a yakın platform var. Halihazırda sözleşmeleri devam eden 20’den fazla platform inşa çalışmaları da tüm hızıyla devam etmektedir. Bu platform projelere ek olarak milli komuta kontrol yazılımları ve diğer elektronik ve silah sistemlerine ait projeler de savunma sanayimiz tarafından devam edilmektedir." dedi.

Geminin özellikleri

Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.

Söz konusu gemi, Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyor.

Türk Loydu Askeri Gemi Kurallarına uygun olarak, SSM ve Türk Loydu denetiminde inşa edilen bu kapsamdaki gemiler, yine Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak.

Gemide, bir adet 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu yer alıyor. Yükleme ve boşaltma işlemlerini sağlayabilmek amacıyla geminin üç tarafında birer kapak bulunuyor.

Gemide, ayrıca her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20+ knot sürat yapabilen 4 LCVP (Landing Craft, Vehicle, Personnel) çıkarma aracı yer alıyor. AA