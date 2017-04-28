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TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

Haydarpaşa-Söğütlüçeşme arasındaki demir yolu hattına yarın yüksek gerilim verileceği belirtilerek, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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TCDDden yüksek gerilim uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yarın, Marmaray hattı üzerinde yer alan Haydarpaşa-Söğütlüçeşme arasındaki demir yolu hattına yüksek gerilim verileceği gerekçesiyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TCDD'den yapılan açıklamada, "İstanbul'un Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Mahallesi Marmaray hattı üzerinde yer alan Haydarpaşa-Söğütlüçeşme arasındaki demir yolu hattına 'Elektrifikasyon Tesisleri Kurulumu' çalışmaları kapsamında 29 Nisan 2017 tarihi itibariyle, 27500 Volt AC yüksek gerilim verilecektir. Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir." denildi.

Etiketler: TCDD, yüksek gerilim uyarısı
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