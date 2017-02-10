TCDD'den vatandaşlara 'yüksek voltaj' uyarısı

Kayseri'de, inşaatı tamamlanan Başköy-Boğazköprü, Beydeğirmeni-Boğazköprü, Boğazköprü-Yeniçubuk demiryolu hattına 8 Mart'tan itibaren elektrik verileceği bildirildi.

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, inşaatı tamamlanan Başköy-Boğazköprü, Beydeğirmeni-Boğazköprü, Boğazköprü-Yeniçubuk demiryolu elektrifikasyon hattına, 8 Mart saat 09.00'dan itibaren 27 bin 500 volt AC gerilim verileceği ifade edildi.

Açıklamada, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, tırmanmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olması istendi.