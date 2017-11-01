  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » TCDD'den öğretmenlere indirimli bilet

TCDD'den öğretmenlere indirimli bilet

Öğretmenler Günü'nün yer aldığı haftada (24-30 Kasım), yüksek hızlı trenler ve anahat trenlerine bilet alan öğretmenler yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

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TCDDden öğretmenlere indirimli bilet

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt, 24 Kasım Öğretmen Günü'nün yer aldığı haftada, yüksek hızlı tren ile anahat trenlerine bilet alan öğretmenlerin, istedikleri tarihte yüzde 50 indirimli seyahat edebileceğini bildirdi.

Kurt, yazılı açıklamasında, geleceğin nesillerini yetiştiren öğretmenlere saygılarının sonsuz olduğunu belirtti. Öğretmenler Günü'nün yer aldığı haftada (24-30 Kasım), yüksek hızlı trenler ve anahat trenlerine bilet alan öğretmenlerin, seyahat tarihlerine bakılmaksızın yüzde 50 indirimli seyahat edebileceklerini kaydeden Kurt, kampanyanın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bakanlık tarafından onaylanan her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarındaki öğretim elemanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsayacağını bildirdi. Kurt, "Bu vesileyle TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü olarak tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Kurt, 2013'ten itibaren uygulanan kampanyalardan yaklaşık 17 bin öğretmenin faydalandığına işaret ederek, söz konusu tarihler dışında öğretmenlere yüzde 20 indirim uygulandığını hatırlattı.
 

Etiketler: 24 kasım, Öğretmenler günü, TCDD, Yüksek hızlı tren
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