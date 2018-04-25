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Buradasınız : » » TCDD'den 'demiryolu hatlarına yaklaşmayın' uyarısı

TCDD'den 'demiryolu hatlarına yaklaşmayın' uyarısı

TCDD, İstanbul sınırlarındaki demiryolu hatları ve istasyonlarda ilaçlama yapılacağını duyurdu. Vatandaşları 10 gün boyunca ilaçlama sahalarına yaklaşmamaları istendi.

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TCDDden demiryolu hatlarına yaklaşmayın uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (TCDD) yapılan açıklamaya göre, İstanbul sınırlarında 4 Mayıs'a kadar sürecek olan ilaçlama çalışmaları yapılacak.

Bu süre zarfında vatandaşların demiryolu hatları ve istasyonlara yaklaşmaması uyarısında bulunan TCDD, çalışmaların 10 gün süreceği bilgisini paylaştı. 

İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle demiryolu hat kesimleri ve istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları istenen açıklamada, "Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: TCDD, Demiryolu, İstanbul
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