  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.073
    EURO 4.962
  • BIST 107321.72
    ALTIN 173.148
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TBMM'den çocuklara geleneksel oyuncaklar

TBMM'den çocuklara geleneksel oyuncaklar

Türkiye'nin birçok ilinden yılda yüz binden fazla öğrencinin ziyaret ettiği Mecliste, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında bu yıl çocuklara geleneksel oyuncaklar dağıtılıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TBMMden çocuklara geleneksel oyuncaklar

Öğrencilerin en çok ziyaret ettiği kurumların başında gelen TBMM'de bu yıl ilkokul öğrencilerine kurşun kalem, silgi, açacak ve geleneksel oyuncaklardan topaç hediye ediliyor.

Meclis, topaç dağıtarak çocukların, "bilgisayar ve telefonun özellikle çocuklar tarafından amacı dışında kullanımın arttığı, bilgiye araştırma yapmadan ezbere dönük kolay erişimin yaygınlaştığı ve sadece teknik cihazlarla oyunlar oynandığı bir dönemde el sanatı bir oyuncak olan topaçla vakit geçirmelerini" sağlamayı amaçlıyor. Meclis ayrıca, yazarak bilgiyi içselleştirmenin teşvik edilmesi için de kalem, silgi, açacaktan oluşan küçük hediye paketleri dağıtıyor.

Bu ay içinde 5 bin çocuğa verilmesi planlanan hediyeler, şimdiye kadar bin 500 çocuğa ulaştı.

Mayıs ayında da Meclis, öğrencilere hediye dağıtmayı sürdürecek.

Kaynak: AA

Etiketler: tbmm, geleneksel oyuncak, çocuk, 23 nisan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER