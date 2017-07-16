TBMM'de yasama çalışmaları başlıyor

TBMM Genel Kurulu, yaklaşık bir aylık aranın ardından yasama çalışmalarına tekrar başlayacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dün özel gündemle toplanan Genel Kurul, bu hafta yarından itibaren, OHAL'in uzatılmasının da aralarında bulunduğu üç Başbakanlık tezkeresi için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanlığına sevkedilmesi halinde; OHAL'in 19 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için mesai yapacak.

Genel Kurulda, Birleşmiş Milletler geçici görev gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin UNIFIL harekatına iştirak etmesi hususunda TBMM'nin kararıyla uzatılan izin süresinin, 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar tekrar uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.

Aynı gün; Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi, hükümet tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için TBMM'nin kararıyla hükümete verilen izin süresinin 2 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi de ele alınacak.

Bölge adliye mahkemelerinin sorunları gideriliyor

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı da Genel Kurulda görüşülecek.

Tasarıya göre, bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümünü belirleme görevi, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla HSK'ya verilecek.

HSK, ilk derece mahkemelerinde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla iş dağılımını belirleyebilmesinin yanı sıra bölge idare mahkemelerinde daireler arasındaki iş bölümünü de belirleyecek.

İçtüzük teklifi komisyonda ele alınacak

AK Parti ve MHP'nin, 18 maddelik Meclis İçtüzük değişikliğine ilişkin ortak teklifinin görüşmelerine, TBMM Anayasa Komisyonunda yarın devam edilecek.

Komisyon, 12 Temmuz Çarşamba günü yaptığı toplantıda, teklifi alt komisyona sevketmişti. Teklifi 14 Temmuz Cuma günü alt komisyon raporu üzerinden görüşen komisyon, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerini tamamlamıştı.

Teklifin görüşmelerinin Anayasa Komisyonunda bu hafta tamamlanması ve gelecek hafta Genel Kurulda ele alınması bekleniyor.

Teklife göre, TBMM Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak.

Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Genel Kurul, salı günleri saat 15.00'ten 21.00'e, çarşamba ve perşembe günleri saat 14.00'ten 21.00'e kadar çalışacak.

Meclis TV yayınında önemli ve özel haller saklı kalmak kaydıyla bu toplantı günleri ve çalışma saatleri esas alınacak.

Meclisten geçici çıkarma cezası hükümleri arasına, "Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamlar ile Anayasa'nın ilk dört maddesine aykırı beyanlarda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa ve kanunlarda düzenlenen idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullanmak" ifadesi de ekleniyor.

Teklife göre, kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek.