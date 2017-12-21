TBMM'de "15 Temmuz" tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2018 Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında darbe tartışması yaşandı.

Kürsüde konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tepki gösterdi. "Üslubumuza dikkat etmek gerekir, bu gazi meclistir 2 kere gazi olmuştur" sözleriyle 15 Temmuz gecesi yaşananlara değindi.

"Kılıçdaroğlu tankların arasından belediye başkanının evine gitti"

Elitaş, 15 Temmuz darbe girişiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişmeleri evde televizyondan izlediğini söyledi. Elitaş'ın "Kılıçdaroğlu, havaalanından gelirken, tankların arasından belediye başkanının evine gitti" sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Darbe gecesi Meclis'teki sözlerimiz sayın Genel Başkanın talimatıyla sarf edilmiştir, Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu belliydi" yanıtını verdi.

Meclisteki darbe tartışması, oturumun sabaha kadar devam etmesine neden oldu.

Kaynak: TRT Haber