TBMM Dilekçe Komisyonu'na en çok başvuru üç büyük ilden yapıldı

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, "26. yasama döneminde, e-Dilekçe sistemine 52 bin 563 kişi yeni kayıt gerçekleştirdi. Mevcut durumda program, 179 bin 498 kişi tarafından faal olarak kullanılıyor" dedi.

15 bin 173 kişi başvuru yaptı

Dilekçe Komisyonuna, 26. dönemde, 15 bin 173 kişi başvuruda bulundu. Başvuruların yüzde 69,84'ü e-Dilekçe üzerinden, yüzde 21,80'i posta yoluyla, yüzde 5,62'si ise elden yapıldı.

Dilekçelerin yüzde 63,16'sı şahsi imzalı, yüzde 35,70'i ise toplu imzalı dilekçelerden oluştu.

Komisyona ulaşan dilekçelerin yüzde 86,82'si karara bağlandı veya hıfzedildi.

Dilekçelerin içeriği itibariyle ilk beş konu şu şekildi oluştu: Milli Savunma, Adalet ve Güvenlik, Kişisel Özgürlük Hak ve Talepleri, Personel İşlemleri, Öteki İstek ve Dilekler (Şikayetler).

Yasama döneminde komisyona en çok başvuru yapan ilk üç il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. En az başvuru ise Artvin, Ardahan ve Tunceli'den geldi.

Komisyon 117 saat 46 dakika mesai yaptı

26. Yasama Döneminde, Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, 13 bin 340 dilekçe hakkında 7 bin 862 karar aldı.

Bu dönemde 5 Genel Kurul Toplantısı, 29 Alt Komisyon Toplantısı, 10 yerinde inceleme ve 48 Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı. Bu çerçevede komisyon 117 saat 46 dakika çalıştı.

Kaynak: AA