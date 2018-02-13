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Buradasınız : » » TBMM Başkanvekili Aydın'dan Orhan Miroğlu'na taziye ziyareti

TBMM Başkanvekili Aydın'dan Orhan Miroğlu'na taziye ziyareti

TBMM Başkanvekili Aydın, Adalet Bakanı Gül ve AK Parti milletvekilleri, oğlu vefat eden Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

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TBMM Başkanvekili Aydından Orhan Miroğluna taziye ziyareti

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı ve AK Partili milletvekilleri, geçen hafta oğlunu kaybeden Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Oğlu vefat eden AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, Çankaya'daki Mardin Kültür Evi'nde taziyeleri kabul etti.

TBMM Başkanvekili Aydın, Bakan Gül, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı ile çok sayıda AK Parti milletvekili, taziye için Mardin Kültür Evi'ne geldi.

Hayatını kaybeden Zerdeşt Miroğlu için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Aydın, Gül ve milletvekilleri, Miroğlu ailesine taziyelerini iletti.

AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu'nun 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt Miroğlu, 7 Şubat'ta Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, Mardin'in Midyat ilçesinin Gelinkaya Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu'nun acı günü

Kaynak: AA 

Etiketler: zerdeşt miroğlu, Orhan Miroğlu
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