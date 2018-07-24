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TBMM Başkanı Yıldırım torununa şehit ismi verdi

Oğlunun ikinci çocuğunun dünyaya gelmesiyle bir kez daha torun sevinci yaşayan TBMM Başkanı Yıldırım, torununa 2016 yılında Mardin'de şehit düşen Erhan Yıldırım'ın adını verdi.

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TBMM Başkanı Yıldırım torununa şehit ismi verdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın ikinci çocuklarının dünyaya gelmesi ile yeniden torun sevinci yaşadı.

Yıldırım, 2016 yılında henüz Başbakan adayı iken, Mardin'de el yapımı patlayıcının teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılmıştı.

Cenaze namazında, Şehit Yıldırım'ın 1 aylık çocuğu olduğunu da öğrenen Yıldırım, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen torununa, şehidin ismini verdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: torun, binali yıldırım
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