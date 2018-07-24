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TBMM Başkanı Yıldırım torununa şehit ismi verdi

Oğlunun ikinci çocuğunun dünyaya gelmesiyle bir kez daha torun sevinci yaşayan TBMM Başkanı Yıldırım, torununa 2016 yılında Mardin'de şehit düşen Erhan Yıldırım'ın adını verdi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:51





