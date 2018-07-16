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TBMM Başkanı Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

TBMM Başkanı Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, kuvvet komutanları ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü.

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TBMM Başkanı Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Akarı kabul etti

TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım'a, tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Yıldırım, TBMM'deki makamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı da kabul etti.

Yıldırım ayrıca İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu ile de bir araya geldi.

Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: binali yıldırım, hulusi akar
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