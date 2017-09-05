TBMM Başkanı Kahraman Ovit Tünelinde incelemede bulundu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kurban Bayramı'nı memleketi Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Tulumpınar köyünde geçirdi. Burada Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal ve Hikmet Ayar, Karayolları Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve diğer ilgililerle yapımı süren Ovit Tünelinde incelemede bulunan Kahraman, Erzurum'un İspir ilçe şantiyesinden tünele girdi.

Kahraman, 14 kilometrelik tüneli otomobiliyle gezerek, inceledi. Kahraman, tünelin tamamlanmış kısmında aracından inerek tünel sorumlusu Abdulkadir Kart'tan bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kahraman, tünelde gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çok büyük bir eserin meydana getirildiğini anlatan Kahraman, "Yol hadisesi son derece önemli bir faaliyet. Ali Rıfat Paşa'nın bir sözü var. Karayollarının anayasası gibi, 'Gidemediğin yer senin değildir.' der. Bir yerin bizim olmasını istiyorsak, bizim olduğuna dair tescilini istiyorsak gidebilmeliyiz. Ben İkizdere Tulumpınar köyündenim. Köyümüzden kaç kişi dağda kaldı. 'Filanca ne oldu?' 'Dağda yandı.' Soğuktan dondu değil, yandı. Soğuk geldi mi uykuya bir giriyor." diye konuştu.

Kahraman, yolların Türkiye için çok değerli yatırımlar olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin her tarafının otoyollarla çevrilmesi insanlık ve kalkınma meydana getirecek. İnşallah işler hale gelecek muhteşem bir eser. Eserlerimizin devamını Cenabıhak nasip etsin." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hızlı bir büyüme dönemine girdiğine işaret eden Kahraman, şunları söyledi:

"Türkiye ilerliyor, Türkiye gelişiyor. Gelişimi ve ilerlemeyi durdurmak için tuzaklar var. En yakını 15 Temmuz var. Rahmetle andığımız şehitlerimiz var ama biz devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Güzel bir slogan var. 'Durmak yok, yola devam.' Aynı şekilde durmak yok, yola devam. Mani olamayacaklar. Gelişeceğiz ve tarihi misyonumuzu ifa noktasında elimizden geleni yaparak o noktaya ulaşacağız inşallah."

Kahraman, incelemelerinin ardından Ovit şantiyesinde ilgililerden brifing aldı.