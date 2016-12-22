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Tavuklar kümese giren tilkiyi kovaladı

Konya’da bir tavuk çiftliğine giren tilkinin, kendisine saldıran tavuklardan kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tavuklar kümese giren tilkiyi kovaladı

Konya’nın Ereğli ilçesindeki bir tavuk çiftliğine giren tilkinin, kendisine saldıran tavuklardan kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.İlçeye bağlı Türkmen Mahallesi'ndeki 2 bin 100 tavuğun bulunduğu doğal köy yumurtası üreten çiftliğin kümesine giren tilki, tavukların saldırısına uğradı.

Tavukların yaklaşık 1 dakika süren mücadelesi sonrası, tilki fırsatını bulup kümesten kaçtı. Olay, çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, tilki kümese girerek tavuklara saldırıyor. Bir süre sonra tavuklar tilkiyi köşeye sıkıştırıp, üzerine yürüyor. Tilki mücadeleyi kaybedeceğini anlayınca kümesten kaçıyor.

"Tavuklar 'Birlikten kuvvet doğar' ilkesiyle hareket ederek, tilkiyi kaçırmayı başardı"

Çiftlik sahibi Bülent Öcel, tavukların "Birlikten kuvvet doğar" ilkesiyle hareket ederek, tilkiyi kaçırmayı başardığını söyledi.

Bu sayede hiçbir zayiat vermediklerini ifade eden Öcel, telleri ve köpekleri aşarak gelen tilkiyi yakalayamadıklarını bildirdi. AA

Etiketler: Konya, tavuk, kümes, tilki
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