Tatvan'da yüzlerce kişi donmaktan kurtarıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Tatvan-Ahlat, Tatvan-Güroymak ve Tatvan-Van karayollarında yüzlerce vatandaş araçlarında mahsur kaldı.

Tatvan Kaymakamlığı, jandarma, belediye ve AFAD ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.

Kara saplanan araçlarda bekleyen vatandaşlar, iş makineleri ve zırhlı araçlarla güvenli yerlere sevk edildi. Askerler de soğuktan donma tehlikesi geçiren çocukları kucaklarında taşıyarak sıcak yerlerde ısınmalarını sağladı.

Kurtarılan vatandaşlar, kurumların yanı sıra esnaf ve iş adamlarının desteğiyle ihtiyaçlarını giderebilecekleri sıcak ortamlarda misafir edildi.

Tatvan-Ahlat yolunda kara saplanan araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, 10. Komando Tugayı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve emniyet müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak zırhlı araçlarla JÖH karargahına götürüldü.

Sabah saatlerine kadar devam eden kurtarma çalışmaları kapsamında, ilçe merkezine ulaştırılan vatandaşlar için alışveriş merkezi açık tutularak ikramlarda bulunuldu.

Kaymakam kurtarma operasyonuna katıldı

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş ile Tatvan-Ahlat karayolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarma operasyonuna katıldı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Özkan, kurtarma çalışmalarının fırtınanın başladığı ilk andan itibaren aralıksız yürütüldüğünü söyledi.

Güvenlik önlemlerini alarak, tüm birimlerin desteğiyle vatandaşları mahsur kaldıkları yerden kurtardıklarını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Sayın valimizin talimatları doğrultusunda dün saat 14.00 gibi Tatvan-Ahlat ile Tatvan-Bitlis karayolunu trafiğe kapattık. Ekiplerimiz ciddi bir çalışma yürüttü. Burada JÖH Tabur Komutanlığımızın çok büyük emeği var. Kurtarılan vatandaşlar buraya getirildi ve onları ziyaret ettik. JÖH Tabur Komutanlığımız, tugay komutanlığımız, AFAD, 112, jandarma, ilçe emniyet müdürlüğümüz, belediyemiz ve ildeki bütün ekiplerimiz seferber oldu. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Mahsur kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tahliye edilmiş durumda, hepsine geçmiş olsun diliyorum. Yola çıkacak olan vatandaşlarımızın da ekiplerimizin uyarılarını dikkate almalarını diliyorum."

Tahliye edilen vatandaşların büyük bölümünün otellerde, Kredi Yurtlar Kurumu misafirhanelerinde, JÖH ve Tugay Komutanlığında misafir edildiğini aktaran Özkan, kurtarma çalışmalarında büyük çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Menteş ise 23 iş makinesi ve 100 personel ile kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "Kaymakamımız ile sıkı bir çalışma yaptık. Bitlis-Tatvan karayolu açık şu an. İş makineleriyle yolu açarak araçların tahliyesi sağlandı. Aynı anda Tatvan-Van yolunda da çalışmalar yürütüldü. İlçeye bağlı köy yollarında ise iş makinelerimizin yardımıyla kurtarma operasyonu gerçekleşti." diye konuştu.

Mahsur kalan vatandaşlar ise donmaktan kurtulmalarını sağlayan ve kendilerine her türlü desteği sunan ekiplere teşekkür etti.