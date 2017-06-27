  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

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Tatilin son gününde sahillere ilgi yoğun oldu

Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu Ayvalık ve Mudanya'da vatandaşlar plajlara akın etti.

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Tatilin son gününde sahillere ilgi yoğun oldu

Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu Ayvalık ve Mudanya'da vatandaşlar plajlara akın etti.

Ayvalık ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Sarımsaklı'da binlerce tatilci, Ege Denizi'nde serinlemeyi tercih etti.

Kumsalda güneşlenen tatilciler, akşam saatlerinde dönüşe geçti.

Muhabirlere açıklama yapan turizmci Mesut Ergin, bayram tatilinin kısa olmasına rağmen oldukça yoğun geçtiğini söyledi.

Kuzey Ege'nin bu tür kısa tatillerde, tatilciler için ulaşılabilirlik adına son derece cazip olduğunu söyleyen Ergin, Ramazan Bayramı ile yoğunlaşmaya başlayacak turizm sezonunun daha önemli olduğunun altını çizdi.

Ergin, sezonun bayrama nazaran daha iyi geçmesini dileyerek, "Ben, özellikle bu sezonun geçen yıla nazaran çok daha iyi olacağına inanıyorum. Ayvalık halkının, esnafın ve turizmcilerin çok iyi geçecek bir sezona ihtiyacı var. Ümit ediyorum ki son derece hızlı geçen bayramdan daha hareketli bir sezon yaşarız." diye konuştu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi ve Güzelyalı sahillerinde de bayramın son gününde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, sahillerde denizin ve güneşin tadını çıkarıp eğlendiler.

Etiketler: bayram tatili, sahillere yoğun ilgi
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