Tatilin ilk günündeki trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 2008, 2010, 2013, 2015 ve 2016 yıllarındaki 9 günlük bayram tatillerinin ilk günü yaşanan kaza sayıları ortalaması ile bu yılki tatilin ilk gününe ait veriler kıyaslandı.

Buna göre bu yıl 25 Ağustos Cuma gecesini 26 Ağustos Cumartesi'ye bağlayan gece 00.00'dan, cumartesiyi pazara bağlayan gece 00.00'a kadar yurt genelinde 252 trafik kazası yaşandı. Bu 24 saatlik zaman dilimindeki kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti. 2008'den bu yana uzun bayram tatillerinin ilk günkü kaza ortalamasına bakıldığında 304 olan kaza sayısında yüzde 17'lik bir azalma yaşandığı görüldü.

Bu yıl bayram tatilinin ilk günü 484 kişi trafik kazalarında yaralandı. Diğer uzun bayram tatillerinin ilk gününde yaralanan sayısı ise ortalama 591 olmuştu. Yaralananların sayısı bu yıl yüzde 18 azaldı.

26 Ağustos Cumartesi'ni 27 Ağustos Pazar'a bağlayan gece 00.00'dan, 27 Ağustos Pazar 09.00'a kadar geçen dokuz saatlik sürede ise yurt genelinde 48 trafik kazası meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazalarda 96 kişi yaralandı.