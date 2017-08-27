  • 27 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.444
    EURO 4.111
  • BIST 109755.14
    ALTIN 142.745
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tatilin ilk günündeki trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti

Tatilin ilk günündeki trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayram tatilinin ilk gününde 252 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 484 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tatilin ilk günündeki trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 2008, 2010, 2013, 2015 ve 2016 yıllarındaki 9 günlük bayram tatillerinin ilk günü yaşanan kaza sayıları ortalaması ile bu yılki tatilin ilk gününe ait veriler kıyaslandı.

Buna göre bu yıl 25 Ağustos Cuma gecesini 26 Ağustos Cumartesi'ye bağlayan gece 00.00'dan, cumartesiyi pazara bağlayan gece 00.00'a kadar yurt genelinde 252 trafik kazası yaşandı. Bu 24 saatlik zaman dilimindeki kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti. 2008'den bu yana uzun bayram tatillerinin ilk günkü kaza ortalamasına bakıldığında 304 olan kaza sayısında yüzde 17'lik bir azalma yaşandığı görüldü.

Bu yıl bayram tatilinin ilk günü 484 kişi trafik kazalarında yaralandı. Diğer uzun bayram tatillerinin ilk gününde yaralanan sayısı ise ortalama 591 olmuştu. Yaralananların sayısı bu yıl yüzde 18 azaldı.

26 Ağustos Cumartesi'ni 27 Ağustos Pazar'a bağlayan gece 00.00'dan, 27 Ağustos Pazar 09.00'a kadar geçen dokuz saatlik sürede ise yurt genelinde 48 trafik kazası meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazalarda 96 kişi yaralandı.

Etiketler: kurban bayramı, bayram tatili trafik kazaları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER