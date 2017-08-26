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Tatilciler gitti, İstanbul’da yollar boş kaldı

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler İstanbul’dan ayrılınca, dün yoğunluk yaşanan yollar boş kaldı.

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Tatilciler gitti, İstanbulda yollar boş kaldı

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler İstanbul’dan ayrılınca, dün yoğunluk yaşanan yollar boş kaldı. Hafta sonu yoğunluk yaşanan şehirde trafiğin bugün yüzde 9 olduğu görüldü.

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından tatilini dışarıda geçirmek isteyen bazı vatandaşlar dün İstanbul’dan ayrıldı. Hafta sonu özellikle Cumartesi günleri yoğunluk yaşanan şehirde yollar boş kaldı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre yüzde 9 olarak görüldü. E-5 Karayolu’nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

Etiketler: kurban bayramı tatili, İstanbul
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