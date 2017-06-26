Tatilciler 'erken' dönüyor

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayıp erken dönüş kararı alan vatandaşlar Çanakkale kent merkezinde yoğunluğa yol açtı.

Alınan bilgiye göre, cuma günü mesai bitiminin ardından yola çıkan ve bayram tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçiş yapan binlerce vatandaş dönüş için erken davrandı.

Marmara Bölgesi ve Trakya'dan Ege ve iç bölgelere giden çok sayıda sürücü dönüş yolunda da feribot sırası için yaklaşık 3 kilometrelik kuyruğa takıldı.

Çanakkale kent merkezindeki iskeleye gelip sıraya giren araçlar Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü olarak depolatıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkilileri, vatandaşların bayram tatili dönüşünde mağdur olmamaları için feribot seferlerinin yine saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalıştığını belirtti.

Yetkililer, yoğunluk sona erene kadar seferlerin bu şekilde devam edeceğini kaydetti.