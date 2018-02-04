  • 04 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.706
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tatilciler dönüş yolunda: Trafik durma noktasına geldi

Tatilciler dönüş yolunda: Trafik durma noktasına geldi

Okullarda ikinci yarı yıl yarın başlıyor. Dönüşü son güne bırakan tatilciler trafikte yoğunluk oluşturdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tatilciler dönüş yolunda: Trafik durma noktasına geldi

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası mevkisinde araç yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor.

Yoğunluk zaman zaman Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle de trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü'nde ise ulaşım normal seyrediyor.

Yarıyıl tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler nedeniyle araç yoğunluğunun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımın aksamaması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: trafik, Kocaeli, anadolu otoyolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER