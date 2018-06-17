Ramazan Bayramı'nı Muğla ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Tatilcilerin özel araçlarıyla dönmek ve Dalaman ile Bodrum havalimanlarına ulaşmak için yola çıkmaları nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri belirli noktalarda trafik akışını yönlendirirken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tatillerini Marmaris ve Akyaka’da geçirenlerin, karayolunda oluşturduğu kuyruk yaklaşık 5 kilometreyi buldu.

Ula-Kızılağaç mevkisinde ise uzun araç kuyrukları nedeniyle ekipler karayolu güzergahında bulunan trafik ışıklarını devre dışı bırakarak trafiği kontrollü sağlamaya çalıştı.

Öğle saatlerinden itibaren gözde turizm merkezi Bodrum ilçesinden ayrılmaya başlayan tatilciler de özellikle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Yokuşbaşı mevkilerinde trafik yoğunluğuna yol açtı.

Trafik yer yer durma noktasına geldi

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca kesiminde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Akşam saatlerinden itibaren artması bekleniyor

Bu arada, D-100 ile D-650 karayollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında devam ediyor.

Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, polis ekipleri yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.

Öte yandan, otoyolun Karadeniz Bağlantı Yolu ile Bolu Dağı Tüneli ve Düzce kesimlerinde trafik akıcı şekilde seyrediyor.

Bu kesimdeki trafik yoğunluğunun akşam saatlerinden itibaren artması bekleniyor.

2 kilometrelik araç kuyrukları meydana geldi

İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa ve diğer yakın illerden tatil için Edremit Körfezi'ni seçen tatilciler, geldikleri kentlere dönmek için yola çıktı.

İstanbul-İzmir, Çanakkale-İzmir, Çanakkale-Balıkesir ve Bursa-Balıkesir karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Özelikle körfez ilçelerinin birleşme noktası Edremit Kavşağı'nda yer yer 2 kilometrelik araç kuyrukları meydana geldi. Bazı noktalarda ışık sinyalizasyon sistemi yerine trafik polisleri görev alarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

Aynı şekilde Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinden de dönüşe geçen tatilciler, İzmir ve Çanakkale güzergahında yoğunluğa neden oldu.

Sabah saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başlayan tatilcilerin gün boyu yoğunluğa neden olması öngörülüyor.

Özelikle Aydın, İzmir, Manisa ve Körfez bölgesinden İstanbul'a giden binlerce tatilci, en çok Balıkesir-Bursa-İstanbul karayolunda yoğunluk oluşturuyor.

Kaynak: AA