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Tatilciler dönüş yolunda

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar ya da araç arızaları nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

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Tatilciler dönüş yolunda

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı'nın bitimine bir gün kala tatilciler trafikte akıcı yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca gişeleri kesiminde bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu Anadolu Otoyolu'nda araçların ağır ilerlediği görüldü.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor. Otoyolda yoğunluğu gören sürücüler, Sapanca-İzmit karayoluna yönelince bu kesimde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Güzergahta yoğunluğun bugün ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Etiketler: bayram tatili, kurban bayramı
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