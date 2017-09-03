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Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilinin bitimine bir gün kala tatilciler, Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturmaya başladı.

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Tatilciler dönüş yolunda

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı'nın bitimine bir gün kala tatilciler akıcı yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu kesiminde, Karabük-Gerede bağlantı yolundan itibaren araç yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman akıcı uzun araç kuyrukları oluşuyor. İstanbul-Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için güzergahta aralıksız olarak yol kontrollerini sürdürüyor.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile Kaynaşlı Gişeleri arasında da akıcı bir yoğunluk görülmeye başlandı.

Gece saatlerinden itibaren görülen araç trafiği nedeniyle karayolları ve trafik ekipleri, güzergahta ring halinde bulunarak sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarıyor.

Sarıçökek, Bıçkıyanı, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde görülen akıcı yoğunluğun bugün ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Etiketler: tatil, dönüş yolu, kurban bayramı, bayram tatili, trafik, yol durumu
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