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Tatilciler dönüş yolunda

Çanakkale Boğazında yaşanan yoğunluk nedeniyle GESTAŞ'a ait 8 feribot saatsiz olarak sefer yapıyor.

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Tatilciler dönüş yolunda

Bayram tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçen binlerce vatandaşın dönüş yolculuğuna başlaması yoğunluğa neden oldu.

Marmara Bölgesi ve Trakya'dan Ege ve iç bölgelere giden çok sayıda sürücü, feribot sırası için yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kent merkezindeki iskeleye gelen araçlar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü olarak beklemeye alındı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ yetkilileri, feribot seferlerinin yaşanan yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak çalıştığını belirtti.

Yetkililer, Çanakkale'den Eceabat ile Kilitbahir'e 4 ve Lapseki'den Gelibolu'ya 4 olmak üzere 8 feribotun bayram yoğunluğu sona erene kadar seferlerini saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Etiketler: çanakkale, gestaş
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