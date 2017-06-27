  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

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Tatilciler dönüş yolunda

İstanbul'a dönüşe geçenler dolayısıyla, Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli mevkisinde yoğunluk oluştu.

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Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu, Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bayramın ikinci gününde İstanbul'a dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları görülüyor.

Her iki yolun İstanbul istikametinde ortalama hızı saatte 35-40 kilometreye kadar düşen araçlar, normal zamanda yaklaşık yarım saat süren İzmit geçişini yoğunluk nedeniyle 1,5-2 saatte katediyor.

Trafik akışı, D-100 Karayolu'nun Köseköy, Kandıra sapağı ve Kuruçuşme, TEM Otoyolu'nun ise Alikahya, Gültepe ve Yarımca mevkisinde durma noktasına geliyor.

D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Etiketler: İstanbul, istanbul trafiği, tatil, bayram tatili, ramazan bayramı
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