Tatilciler Antalya’ya akın etti

Tatil için Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin tamamlanmasını bekleyen tatilciler, genel seçimin tamamlanmasıyla birlikte tatil bölgelerine akın etti.

Yaz tatili için Antalya'ya gelen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilli’ni doldurdu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi’nin verilerine göre sıcaklığın 30 dereceye, nem oranının ise yüzde 74'e ulaştığı Antalya'da, Konyaaltı Sahili'nde güneşlenen yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı tatilciler denizde yüzmenin keyfini sürerken bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

“Seçim yorgunluğunu, güzelliğini denizde atıyoruz”

Oyunu İstanbul’da kullandıktan sonra tatile çıkan Hasibe Şahin, “Şimdi denizin keyfini çıkartıyoruz. Antalya çok güzel olmuş. Neredeyse 1 yıldır gelmiyorduk. Seçim yorgunluğunu denizde atıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA, AA