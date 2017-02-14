Tatil köyündeki yangın korkuttu

İzmir'in Menderes ilçesinde bir tatil kampında çıkan yangında, yazlıkçılara ait 30 barınak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gümüldür Mahallesi'nde bulunan "Lebedos tatil köyü"nden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu jandarmaya ve itfaiyeye haber verdi.

Kamp alanını bir anda saran alevler, yazlıkçıların kaldığı barınaklara sıçradı.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kamp yerinden arsa kiralayan vatandaşlara ait 30 barınak kullanılamaz hale geldi.

Yangının, kamp alanına elektrik sağlayan trafoda meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirlenirken, yangın esnasında barınaklarda bulunan vatandaşlar son anda alevlerden kaçtı.

Bu arada, bugün yangını haber alarak tatil köyüne gelen çok sayıda yazlıkçı da gördükleri manzara karşısında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Barınakları ve içindeki özel eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşların, tatil köyünden kiraladıkları arsalara inşa ettikleri yazlık barınaklarda uzun yıllardır oturdukları öğrenildi.