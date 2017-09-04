Tatil dönüşü trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca gişeleri kesiminde bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Uzun kuyrukların oluştuğu Anadolu Otoyolu'nda araçların zaman zaman durduğu, zaman zaman da yavaş ilerlediği görüldü.

Otoyolda ki yoğunluktan kaçan sürücüler, D-100 karayoluna yönelince bu kesimde de uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Güzergahta güvenlik önlemi alan trafik polisleri, kazalarda hızlı müdahale için ayrılan emniyet şeridine giren sürücülere ise para cezası uyguladı.

Öte yandan, otoyolun Sapanca kesiminde yoğunluk nedeniyle duran araçların arasına giren çocuklar, su satmaya çalıştı. Bazı sürücüler çocukları uyarırken, uzun süre yolda kalan sürücüler ise su satın almak zorunda kaldı.

Güzergahta yoğunluğun bugün ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.