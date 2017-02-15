  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Taşeron işçilerin sorunu bu sene çözülecek'

'Taşeron işçilerin sorunu bu sene çözülecek'

Müezzinoğlu, "Bir bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz bir süre daha sabır göstersinler, bu sene çözülecek." dedi.

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Taşeron işçilerin sorunu bu sene çözülecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Best FM'de "Konuşan Türkiye" programında yaptığı konuşmada, kamuda farklı statülerde çalışanların bulunduğunu belirterek, bu konuda hazırlık içinde olduklarını ifade etti.

Müezzinoğlu, "Biz, taşeron veya sözleşmeli veya başka bir isimle çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bir bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz bir süre daha sabır göstersinler, bu sene çözülecek." diye konuştu.

"1,5 milyon kişilik istihdama destek vereceğiz"

Bakan Müezzinoğlu, istihdam yaratan işverenlere devletin önemli destekler vereceğine işaret ederek, "Vergi yükünü karşılamak suretiyle işverene destek olacağız. Bunun adı 'Süper İstihdam Teşviki'dir. Bu kapsamda 1,5 milyon kişilik istihdama destek vereceğiz." diye konuştu.

"Büyükanne Projesi"ne ilişkin de bilgiler de veren Müezzinoğlu, vatandaşların projeye ilgisinin yüksek seviyede olduğunu vurguladı.

Büyükanne projesine 46 bin başvuru

Projeye kısa sürede 46 binin üzerinde başvuru aldıklarını anlatan Müezzinoğlu, "Bunların da 11 bin 200'ünde kriterler uygun. Tabii protokoller imzalandı. Daha sonra bu kriterler daraltılacak mı, farklı bir düzenleme mi olacak, şubat sonunda karar vereceğiz. Mart başı itibarıyla bu projede startı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Taşeron işçi, Mehmet Müezzinoğlu, taşeron işçilere kadro açıklaması
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