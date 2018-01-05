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Buradasınız : » » Taşeron işçilerin kadro sevinci

Taşeron işçilerin kadro sevinci

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan bin 200 kişi kadro sevincini, ''Taşerona Elveda Kadroya Merhaba'' yazılı pankartlarla kutladı.

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Taşeron işçilerin kadro sevinci

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan taşeron işçiler, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesine imkan verecek kararı kutladı.

Çeşitli birimlerinde çalışan taşeron işçiler, hastane toplantı salonunda bir araya gelerek "Taşerona elveda, kadroya merhaba", "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" yazılı pankart açtı.

Hastanenin bahçesinde toplanan bin 200'e yakın işçi, başvuru formlarını sallayarak sevinçlerini dile getirdi. Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, yaptığı açıklamada, çalışanların uzun süredir kadro beklediğini söyledi. Çalışma hayatını olumlu anlamda etkileyecek müjdeli haberin gelmesiyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Koç, bu haber büyük motivasyon unsuru olacak. Daha verimli ve güzel hizmetlere vesile olacak. Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden Allah razı olsun. Çalışanın memnuniyetini ön planda tutma anlayışımız vardı. Sağlık Bakanımız da çalışan memnuniyetinin ön planda tutulmasını, sağlıkta dönüşümün ikinci aşaması olarak belirliyor. Bu kadro yasasıyla amacımıza daha kolay ulaşacağımızı düşünüyorum. Çalışan memnuniyeti artacak. Konya'da sağlık tesislerinde çalışan 4 bin 234 kişi ile sözleşme imzalayacağız. dedi.


Kaynak: AA

Etiketler: taşeron, Konya, kadro
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