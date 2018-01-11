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Buradasınız : » » Taşeron işçilerin kadro başvuruları için süre doldu

Taşeron işçilerin kadro başvuruları için süre doldu

Kadroya geçecek taşeron çalışanlar için 10 günlük başvuru süresi sona erdi. 24 Şubat'ta açıklanacak kesin listelerin ardından sınav süreci başlayacak.

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Taşeron işçilerin kadro başvuruları için süre doldu

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesi kapsamında, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 10 günlük yasal başvuru süresi, mesai saatinin bitimiyle sona erdi.

Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ayrıntıları ortaya konan düzenleme çerçevesinde, taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç 2 Ocak'ta başlatıldı.

Yurdun dört bir yanında kadroya geçme şartlarını karşılayan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren başvuru için verilen 10 günlük yasal süre mesai bitimiyle doldu.

Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçiler, bugün mesai bitimine kadar çalıştıkları iş yerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaatlarını gerçekleştirirken, kadroya geçme şartlarını karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları da yanmış oldu.

Sınavlar 3-22 Mart'ta yapılacak

Başvuruların ardından tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek.

Tüm bu aşamaların ardından hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, komisyonun iki yedek üyesi olacak.

Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler, ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan alma şartı aranacak.

Tüm bu sürecin ardından şartları karşılayıp sınavda başarı gösterenler, en geç 2 Nisan'a kadar topluca kadroya geçirilecek.

Kaynak: AA

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