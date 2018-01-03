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Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Muş Belediyesinde çalışan taşeron işçiler, istenilen evrakları ilgili personele teslim ederek müracaatlarını yaptı.

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Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerden Demir, "Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi. Şu anda başvuru yaptık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Muş'ta, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler başvurularını yapıyor.

Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Günler öncesinden belgelerini hazırlayan işçiler, gerekli evrak ve doldurdukları formlarla başvurdu. Muş Belediyesinde çalışan taşeron işçiler, istenilen evrakları ilgili personele teslim ederek müracaatlarını yaptı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, başvuruların yapıldığı birimde işçilerle bir araya gelerek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Başkan Asya yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kadroya alımıyla ilgili başvuruların dün itibarıyla başladığını söyledi.

Başvurularını aldıkları işçilerin eksik evraklarını tamamlamak için hummalı bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Belediyemiz bünyesinde 357 taşeron işçisi çalışmaktaydı. Taşeron işçilerin kadroya alınması için başvurularını almaktayız. 657 Devlet Memuru Kanunu şartlarını taşıyan bütün arkadaşlarımız inşallah bu işe layık görülecektir. Kadro alımlarında tahsil ve yaş sınırı getirildi. Bu anlamda da titizlikle incelemelerimizi yapıyoruz. Emeklisi dolan işçileri emekliye sevk ediyoruz. İşçilerimiz adına, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlar Kurulumuza teşekkür ediyorum."

Muş Belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan Hikmet Demir ise dört gözle kadroyu beklediklerini söyledi. Demir, "3 yıldır taşeron işçi olarak çalışıyorum. Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi. Şu anda başvuru yaptım. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımızın eksikliğini göstermesin. Çok mutluyum." dedi.

 

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