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Taşeron işçiler kadroyu davul zurnayla kutladı

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi'nde kadroya geçen işçiler, davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

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Taşeron işçiler kadroyu davul zurnayla kutladı

Yozgat Akdağmadeni Belediyesi'nde kadroya geçen taşeron işçiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Belediye Meydanı'nda davul zurna eşliğinde halay çekerek kadroya geçmelerini kutlayan işçiler, daha sonra üzerinde Belediye Başkanı Suphi Daştan'ın resminin olduğu pastayı başkan Daştan ile kesti.

Daştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde çalışan 230 taşeron işçinin kadroya geçişlerinin tamamlandığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kadroya geçişlerde personeli mağdur etmediklerini dile getiren Daştan, "Bu kadro AK Parti hükümeti döneminde nasip oldu. Çalışanlarımızın bir kısmı Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosuna alındı, bir kısmı da belediye bünyemizde çalışmaya devam ediyor" dedi.

Daştan işçilere seslenerek, "Kadro almak kolay bir iş değil. Hak ettiniz, emek verdiniz. Biz de hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik" dedi.

Kadro sevinci yaşayan işçilerden Ali Başol da 8 yıldır taşeron bünyesinde çalıştığını aktararak "Uzun yıllardır beklediğim kadronun heyecanını yaşıyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin" diye konuştu. İşçilerden Hacı Kasım Yaman ise kadro almalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: zurna, yozgat, kadro, işçi, davul, akdağmade
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