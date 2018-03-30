Taşan Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri düşmeye devam ediyor

Dün gece başlayan su seviyesindeki düşüş, bugün devam etti. 24 saatte Tunca Nehri'nde debi 36 metreküp/saniye Meriç'te ise 118 metreküp/saniye düştü.

Nehirlerin su taşıma kapasitesine göre verilen kritik debi eşiğinin belirlediği risk seviyesi Tunca'da "kırmızı" Meriç'te ise "turuncu" alarm seviyesinde.

Tunca Köprüsü'nde trafik normale döndü

Kapalı olan Tunca Nehri üzerindeki Tunca Köprüsü trafiğe açıldı. Köprü girişinde geçişi engellemeyecek kadar bir su birikintisi bulunuyor.

Son ölçümlere göre Tunca Nehri debisi 240 metreküp/saniye, Meriç Nehri ise 1258 metreküp/saniye debide akıyor.

Taşkının etkileri

Nehir taşkını nedeniyle Değirmenyanı köyü ile Bosnaköy yolları trafiğe kapalı halde tutuluyor. Pek çok tarım arazisi de su altında bulunuyor, Fatih, Kanuni, Yalnızgöz köprülerinden ulaşım sağlanamıyor.

Taşkının en net görüldüğü Sarayiçi hala su altında bulunuyor.

Edirne Valisi bölgede incelemeler yaptı

Edirne Valisi Günay Özdemir, taşkın bölgesinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Özdemir, nehirlerdeki taşkın nedeniyle Edirne'nin ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Vali Özdemir, Bulgaristan'daki yetkililerle de bu konuda ciddi iş birliği yaptıklarını belirterek "Şu anda Meriç Nehri normal seviyesine dönmeye başladı. Tunca Nehri de günden güne düşüşe devam ediyor. Şu anda biz Edirne olarak krizi atlatmış olduk. Bundan sonra kısa vadede taşkın beklemiyoruz." diye konuştu.

Vali Özdemir, geçmişteki taşkınlar sırasında, Karaağaç Mahallesi'nin kent merkezine bağlantısını sağlayan köprülerin kapandığını bu nedenle sıkıntılarla karşılaşıldığını, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün yapımıyla bu tür sorunların artık yaşanmadığını kaydetti.

Tarihi köprülerin trafiğe açıldığını belirten Vali Özdemir, kısa sürede tamamlanacak tahliye kanalı sayesinde debi yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunların da daha kolay atlatılacağını vurguladı.

Kaynak: AA