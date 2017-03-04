  • 04 MART 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.704
    EURO 3.933
  • BIST 89722.05
    ALTIN 146.931
Buradasınız : » » 'Taş üstüne taş koyacağız, laf üstüne laf değil'

'Taş üstüne taş koyacağız, laf üstüne laf değil'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Az konuşacağız, çok çalışacağız. Taş üstüne taş koyacağız, laf üstüne laf değil." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Taş üstüne taş koyacağız, laf üstüne laf değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Tekirdağ Valilik Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreni öncesindeki selamlama konuşmasında, Tekirdağ'a çok büyük bir açılış zincirinin törenini yapmak için geldiklerini anlattı.

AK Parti iktidarının Türkiye'de önemli icraatlarda bulunduğunu ifade eden Albayrak, "AK Parti iktidarı ve icraatlarını biliyorsunuz. Az konuşacağız, çok çalışacağız. Taş üstüne taş koyacağız, laf üstüne laf değil." dedi.

16 Nisan'da gerçekleşecek halk oylamasının Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

''Elhamdülillah bugün yine çok büyük eserleri kazandırdığımız önemli bir açılış için buradayız ancak, bugün çok daha önemli bir şey için, Türkiye’nin geleceği ve bekası için hayati bir önem taşıyan, aynı zamanda Türkiye’nin ve bölgenin kaderini çok ama çok önemli bir şekilde etkileyecek olan 16 Nisan referandumu noktasında da sizinle buluşmuş durumdayız. 15 senede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi muasır medeniyetler noktasına taşımak için çok çalışıyoruz.''

Etiketler: enerji ve tabii kaynaklar bakanı, berat albayrak, Tekirdağ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER