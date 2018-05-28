Tartıya itiraz eden tır sürücüsü 6 saat boyunca eylem yaptı

Sivas'ta taşımacılık yapan Gültekin Kaymak, Ulaş ilçesindeki Tecer bölgesinde taş ocağından mıcır yüklediği tırıyla kent merkezine hareket etti. Kaymak, Kayseri-Sivas karayolu Taşlıdere mevkisindeki denetim istasyonuna girdi. Ancak iddiaya göre, taş ocağındaki kantarda 41 bin 50 kilo olarak tartılan araç, denetim istasyonundaki tartımda 42 bin 30 kilo çıktı. Geçiş sınırının 42 bin kilo olduğu istasyonda 30 kilo fazla yük bulunduğu gerekçesiyle Gültekin Kaymak'a 1800 lira cezai işlem uygulandı. Kaymak cezaya itiraz etti. İstasyon çalışanlarına taş ocağındaki kantarın evrakını gösteren Gültekin Kaymak, yükünün 41 bin 50 kilo olduğunu söyleyerek Yol Kenarı Denetim İstasyonu'ndaki kantarın fazla tarttığını iddia etti.

Denetim İstasyonu personelini tekrar tartmaya ikna edemeyen Kaymak, tırı kantarın üzerine çıkararak kullanıma kapattı. Yaklaşık 6 saat boyunca aracını kantardan çıkarmayan Gültekin Kaymak, kantarın yanlış tarttığını ispat etmek için tırın yeniden tartılmasını istedi. İstasyon çalışanları ise ikinci kez tartımın yasak olduğun belirterek geçişe izin vermedi. Bu sırada, diğer ağır tonajlı araçlar ise tartıya uğramadan kantarın yanından geçerek yollarına devam etti.

"İkinci tartımda 41 bin 980 kilo çıktı"

Uzun süren ikna çabalarının ardından Gültekin Kaymak, tırı ikinci kez tarttırdı. İkinci tartımda ise tırı ağırlığı 41 bin 980 kilo çıktı.

6 saat boyunca kantarı tırı kapattığını söyleyen Kaymak, "Sabah saat 10.30'da taş ocağından 41 bin 50 kilo ile çıktım. Buraya geldiğimde 42 bin 30 kilo çıktı. 30 kilo fazla olduğu için ceza yazacaklarını söylediler. Ben de kantarın arızalı olduğunu ifade ederek ikinci kez geçişime izin vermelerini istedim. Ama izin vermediler. O saatten bu saate kadar buraya tırı çektim. Gerekli yerleri aradım, yapacak bir şey yok dediler" dedi. Gültekin Kaymak haksız yere cezai işlem uygulandığını belirterek şikayetçi olacağını söyledi.

Denetim istasyonu yetkilileri açıklama yapmazken, ilk kesilen para cezasının geçerli olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA