TARSİM'de yolsuzluk operasyonu

Jandarma KOM birimlerince, TARSİM bünyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine haklarında gözaltı kararı çıkartılan 24 şüphelinin yakalanması için Batman merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kaynak: AA
Jandarma KOM birimlerince, TARSİM bünyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine haklarında gözaltı kararı çıkartılan 24 şüphelinin yakalanması 5 ilde operasyon başlatıldı.
Jandarma KOM birimlerince, TARSİM bünyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine haklarında gözaltı kararı çıkartılan 24 şüphelinin yakalanması için Batman merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kaynak: AA