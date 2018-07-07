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Tarlasında Hint keneviri yakalandı 'bamya' dedi

Manisa Kırkağaç'ta tarlasında 418 kök Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Tarlanın sahibi, kenevirlerin bamya olduğunu iddia etti.

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Tarlasında Hint keneviri yakalandı bamya dedi

Manisa Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Şair Eşref Mahallesi, Ördek Körü mevkisindeki tarlada T.D.'nin izinsiz Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Tarlaya operasyon düzenleyen jandarma, T.D.'yi gözaltına aldı.

Hint kenevirlerinin bamya olduğunu iddia etti

Gözaltına alınan T.D., kendisini yakalayan jandarmaya, ekip biçtiği ve sürekli bakımını yaptığı fidanların 'bamya' olduğunu ileri sürdü. Ancak, jandarmayı inandıramadı.

Tarladaki 418 kök Hint keneviri Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli eşliğinde tek tek sökülüp, yakılarak imha edildi.

Şüpheli T.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
 

Etiketler: Manisa, hint keneviri
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