Tarladan çaldıkları 7 ton karpuzu satamadan yakalandılar

Adana Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde bazı tarlalardan karpuz çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tarla sahiplerinin ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri, 3 şüphelinin 2 ayrı kamyonete yükledikleri karpuzları Adana'da satacağını belirledi.

4 kişi gözaltına alındı

Zanlıların bulunduğu kamyonetleri bir süre takip eden jandarma ekipleri, polisin de desteğiyle şüphelileri karpuzları bir iş yerine satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

Ekipler, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan birinin hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu belirtildi.

İki kamyonette arama yapan ekipler, toplamda 7 ton karpuzun bulunduğu araçları ve şüphelileri Özer Özkaya Polis Merkezi'ne götürdü.

Zanlılar polis merkezindeki işlemlerinden sonra jandarma ekiplerine teslim edilecek.

Kaynak: AA