Tarım ve Orman Bakanlığı: Burgas'tan hayvan alınmıyor

Bulgaristan'ın Burgas bölgesinde küçükbaş hayvanlarda veba hastalığı görüldü.

4 bin küçükbaş hayvan itlaf edildi.

"Burgas'tan hayvan alınmıyor"

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sınırın hemen ötesiden gelen haber endişe yarattı. Kamuoyunu rahatlatan açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.

"Bulgaristan’ın Burgas bölgesine bakanlık olarak 12 temmuz 2018 tarihinde kısıt konulmuştur. Bu tarihten itibaren ülkemize bu kısıtlı bölgeden herhangi bir ithalat yapılmamıştır."

"Trakya bölgesindeki hayvanlarda hastalığa rastlanmadı"

Bakanlık, Bulgaristan'da görülen hastalığın sınırın Türkiye tarafına sıçramadığını açıkladı.

"Vakanın görüldüğü Bulgaristan’ın sınırında yer alan Trakya bölgemiz, bu hastalığın görülmediği bir bölge olup bu bölgedeki tüm koyun ve keçiler, diğer bölgelerimizde olduğu gibi düzenli olarak PPR (koyun-keçi vebası) hastalığına karşı aşılanmaktadır."

"Aşılamalar ve test işlemleri yapılıyor"

Küçükbaş hayvan ithalatında yürütülen süreç anlatıldı, ilgili ülkede ve sınırda yapılan detaylı kontrollerin ardından hayvan girişine izin verildiğine de değinildi.

"Hayvanlar ayrıca 21 gün süreyle ülkemizde karantinada tutulmakta ve karantina sürecinde koyun-keçi vebası ve koyun-keçi çiçeği hastalıklarına karşı aşılamaları ve test işlemleri de yapılmaktadır."

"Söylenenlere itibar etmeyin"

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyan hiçbir hayvanın Türkiye'ye girmesine izin verilmediğini söyledi, söylentilere itibar edilmemesini istedi.

Kaynak: TRT Haber