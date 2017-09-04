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Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 25 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

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Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 25 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye - Hassa Çevreyolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde, üzüm hasadından dönen işçileri taşıyan Ali Günay idaresindeki 27 SH 860 plakalı traktör, devrildi.

112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan 25 işçiden 7'sini Hatay'a bağlı Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Diğer yaralılar Neslihan Armut (16), Gaziantep'e sevk edilirken, Suriye uyruklu Besil Mustafa (23), Hasan Şeyho (32), Doğan Hacı (17), Fatma Hacı (52), Nesrin Hacı (49) ile Ahmet Genç 14), Ayşe Dinler (49), Ruken Ayşe Kahraman (16), İrfan Doğan (23), Meryem Zengin (13), Günay Doğan (54), Gülüzar Şengül (45), Elif Sena Zengin (18), Firdos Kuş (53), Sevda Genç (43), Onur Kuş (14), Ali Üyer (50) İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Etiketler: trafik Kazası, tarım işçileri, Islahiye, Gaziantep
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