  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.513
    EURO 4.174
  • BIST 105323.67
    ALTIN 146.668
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mustafa Çizik idaresindeki 27 GH 218 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Karaçörtken köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Eray, Cihat, Zeynep, Meral, Esra ve Songül Çizik ile ismi henüz öğrenilemeyen 6 kişi; çevredeki vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan işçilerin kente fındık toplamak için geldiği belirtildi.

Etiketler: düzce, minibüs, şarampol
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER