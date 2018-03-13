Tarihi yarımada, 103. yıl dönümüne hazırlanıyor

Resmi törenlere ev sahipliği yapacak Şehitler Abidesi'nin önündeki alanda, bin 100 kişilik 2 farklı tribün kuruldu.

18 Mart günü denizde gerçekleştirilecek geçit töreni ve Türk Yıldızları gösterisi için de aynı alanda seyir terası oluşturuldu.

Alan başkanlığı görevlileri, şehitlikler ve tören alanına şakayık başta olmak üzere farklı türlerde çiçekleri dikerek düzenleme yapıyor. Ekipler, peyzaj düzenlemelerinin hafta boyunca süreceğini söyledi.

Yollar Türk bayraklar ile donatıldı

Temizlik görevlileri için yarımadadaki tüm yollarda temizlik çalışması sürdürüyor. Merkezden şehitliğe ulaşan yollar yaya ve araçlı ekipler tarafından temizlenerek kontrol altında tutuluyor.

Eceabat ilçe merkezinde ise protokol ve sivil araçların kullanacağı Zübeyde Hanım Meydanı'ndaki yol güzergahı dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bölgenin bu yıl 18 Mart ve 24-25 Nisan tarihlerinde uluslararası boyutta gerçekleştirilecek törenlere ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katılması bekleniyor

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi törenleri için tarihi alandaki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kaşdemir, törenleri, 18 Mart'ta Çanakkale'ye gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda bakanın katılımıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.

Kaşdemir, törenleri her yıl olduğu gibi bütün milletin katımıyla büyük bir coşku içinde geçirmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"103. yıl dönümümüzü tüm halkımızda büyük bir birlik ve beraberlik içinde, zafer coşkusuyla geçirmek istiyoruz. Çanakkale çok müstesna bir kent, bu topraklar çok kutsal topraklar. Türkiye'nin kalbinin attığı bir şehir burası. Ümit ediyorum ki, tüm ülke gerek bedenen, gerekse kalben Çanakkale'de olacak. Bizlerin de tarihi alan başkanlığı olarak Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu müstesna topraklarda tarihi yeniden ayağa kaldırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına, buraya gelen ziyaretçilere Çanakkale ruhunu hissettirmek adına yaptığımız çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA